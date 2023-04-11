Власти Крыма построят альтернативную дорогу на материк

Идея строительства новой дороги из Крыма на материк по Арбатской косе, которую предложили для сокращения сухопутного коридора из новых российских регионов, будет поддержана херсонскими властями, поскольку это удобный и выгодный альтернативный маршрут, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря - материком. Тем более с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", - цитирует Сальдо РИА Новости.
Дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, коса "Арабатская стрелка" расположена на северо-востоке Крымского полуострова, она соединяет Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе Щелкино.