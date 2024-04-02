Власти КБР увеличили средства на подготовку к зиме

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение основательно подготовиться к предстоящему отопительному сезону: несмотря на то, что этот еще не закончился, на подготовку к следующему выделили беспрецедентную сумму в 1,1 млрд рублей.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) озвучили сумму на подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов – она составит более 1,1 млрд рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Алим Бербеков на заседании регионального кабмина.

"В целях обеспечения бесперебойной работы организаций ЖКХ, объектов социальной сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Министерством строительства и ЖКХ КБР вносится на рассмотрение правительства КБР проект распоряжения. …Утверждается план мероприятий… на подготовку организаций к работе в осенне-зимний период, предусмотрено 1 млрд 139 млн рублей"

- Алим Бербеков

Столь значительные средства на подготовку к отопительному сезону в регионе выделяются впервые – планируемые мероприятия позволят избежать сбоев в работе ЖКХ в зимний период, что для региона особенно важно, отметили в министерстве.

Оправданность этого показали и работы, проведенные в минувшем году – на них было затрачено 997,4 млн рублей, и это позволило провести отопительный сезон 2023-2024 годов без срывов и аварий.