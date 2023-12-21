Власти Казахстана поддержали Китай по тайваньскому вопросу

Официальная Астана негативно прокомментировала сегодня выборы главы Тайваня, отметив, что Республика Казахстан всегда будет придерживаться принципа "одного Китая". МИД РК поддержал работу Пекина над возвращением острова под власть Коммунистической партии мирными методами.

МИД Республики Казахстан выступил сегодня с осуждением проведения на Тайване нелегитимных выборов руководителя сепаратистского режима. Напомним, голосование состоялось накануне, победитель был определен по простому большинству голосов, и в следующие четыре года управлять нежелающим признавать власть Пекина островом будет управлять Лай Циндэ

Казахстанские дипломаты подчеркнули, что Астана принципиально поддерживает работу Пекина по восстановлению территориальной целостности Китая политико-дипломатическим путем.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая"

– МИД Казахстана

Ранее МИД Китая выступил с обращением к мировому сообществу по поводу нелегальных выборов на Тайване, в первую очередь подчеркнув, что тайваньская проблема не может рассматриваться как некий международный конфликт, поскольку безусловно является внутренний делом КНР. Также китайские дипломаты указали на непоколебимость принципа "одного Китая" и призвали все остальные государства поддержать усилия Пекина по прекращению сепаратистского движения на Тайване.