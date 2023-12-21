Власти Казахстана поддержали Китай по тайваньскому вопросу

МИД Республики Казахстан выступил сегодня с осуждением проведения на Тайване нелегитимных выборов руководителя сепаратистского режима. Напомним, голосование состоялось накануне, победитель был определен по простому большинству голосов, и в следующие четыре года управлять нежелающим признавать власть Пекина островом будет управлять Лай Циндэ
Казахстанские дипломаты подчеркнули, что Астана принципиально поддерживает работу Пекина по восстановлению территориальной целостности Китая политико-дипломатическим путем.
"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая"
– МИД Казахстана
Ранее МИД Китая выступил с обращением к мировому сообществу по поводу нелегальных выборов на Тайване, в первую очередь подчеркнув, что тайваньская проблема не может рассматриваться как некий международный конфликт, поскольку безусловно является внутренний делом КНР. Также китайские дипломаты указали на непоколебимость принципа "одного Китая" и призвали все остальные государства поддержать усилия Пекина по прекращению сепаратистского движения на Тайване.