Власти Грузии опровергли прямой рейс Москва-Тбилиси

Прямые авиарейсы между Россией и Грузией не возобновлялись, заявили в грузинском Агентстве гражданской авиации, комментируя появление на сайте аэропорта Внуково информации о якобы запуске рейса Москва-Тбилиси.
"Хотим подчеркнуть, что между Грузией и Россией не осуществляется прямого регулярного авиасообщения, и статус кво текущей ситуации не изменился", - подчеркнули в ведомстве.
В нем обратили внимание на то, что от Москвы не поступало обращений по поводу восстановления полетов с Грузией, и данные, размещенные на сайте воздушной гавани, противоречат действительности.
Другие опровержения
В аэропорту вскоре после инцидента пояснили, что произошел "технический сбое" в работе электронного табло.
В авиакомпании Georgian Airways, которой был приписан несуществующий рейс, также опровергли его существование. Перевозчик подчеркнул, что даже не подавал заявки на данный рейс.