Власти Грузии опровергли прямой рейс Москва-Тбилиси

Опубликовано: 21:42, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии прокомментировали появление сегодня на онлайн-табло "Внуково" информации о якобы начале прямых полетов по маршруту Москва-Тбилиси. В ведомстве уточнили, что прямое авиасообщение пока не возобновлялось.

Прямые авиарейсы между Россией и Грузией не возобновлялись, заявили в грузинском Агентстве гражданской авиации, комментируя появление на сайте аэропорта Внуково информации о якобы запуске рейса Москва-Тбилиси.

"Хотим подчеркнуть, что между Грузией и Россией не осуществляется прямого регулярного авиасообщения, и статус кво текущей ситуации не изменился", - подчеркнули в ведомстве.

В нем обратили внимание на то, что от Москвы не поступало обращений по поводу восстановления полетов с Грузией, и данные, размещенные на сайте воздушной гавани, противоречат действительности.

Другие опровержения

В аэропорту вскоре после инцидента пояснили, что произошел "технический сбое" в работе электронного табло.

В авиакомпании Georgian Airways, которой был приписан несуществующий рейс, также опровергли его существование. Перевозчик подчеркнул, что даже не подавал заявки на данный рейс.