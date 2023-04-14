Прямой рейс Москва-Тбилиси опровергли во Внуково

Опубликовано: 17:22, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Информация о запуске прямых полетов между Москвой и Тбилиси, появившаяся сегодня на сайте аэропорта Внуково, не соответствует действительности, рассказали в воздушной гавани. Она была опубликована из-за технической проблемы.

Курьезный инцидент произошел сегодня с аэропортом Внуково: воздушная гавань "самовольно", а точнее, случайно "ввела" авиарейсы Москва-Тбилиси.

В онлайн-расписании на сайте аэропорта сегодня появился прямой рейс между Москвой и Тбилиси, следует из фотографии экрана, опубликованной РБК.

Представитель аэропорта объяснил ЧП технической накладкой, подчеркнув, что никакие изменения в расписание не вносились. По его словам, специалисты устраняют проблему.

Судя по фото, несуществующий рейс Georgian Airways должен был выполняться каждый день с 18 апреля до конца октября.

На самом же деле, прямых рейсов между РФ и Грузией нет уже почти четыре года. В последнее время власти обеих стран озвучивают заявления о желательности возвращения прямых полетов, пока конкретных решений не принималось.