Прямой рейс Москва-Тбилиси опровергли во Внуково

Курьезный инцидент произошел сегодня с аэропортом Внуково: воздушная гавань "самовольно", а точнее, случайно "ввела" авиарейсы Москва-Тбилиси.
В онлайн-расписании на сайте аэропорта сегодня появился прямой рейс между Москвой и Тбилиси, следует из фотографии экрана, опубликованной РБК.
Представитель аэропорта объяснил ЧП технической накладкой, подчеркнув, что никакие изменения в расписание не вносились. По его словам, специалисты устраняют проблему.
Судя по фото, несуществующий рейс Georgian Airways должен был выполняться каждый день с 18 апреля до конца октября.
На самом же деле, прямых рейсов между РФ и Грузией нет уже почти четыре года. В последнее время власти обеих стран озвучивают заявления о желательности возвращения прямых полетов, пока конкретных решений не принималось.