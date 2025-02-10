Власти Грузии назвали светофором новые правила для СМИ

Поправки в грузинское законодательство, которые будут регулировать работу прессы, станут своеобразным светофором для СМИ – такое сравнение озвучил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Работа СМИ в Грузии нуждается в регулировании, именно эту роль и будут играть внесенные недавно в парламент страны поправки, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Представьте, что существует светофор, и он выключен. Такая ситуация у нас с журналистскими стандартами. Светофор стоит для всех машин – для государственных и частных. И все должны подчиняться правилам. Мы все соглашаемся с этими правилами, то есть со светофором"

– политик

Папуашвили пояснил, что на данный момент этот светофор пока не функционирует, а принимаемый закон как раз позволит сделать так, чтобы правила начали работать.

Спикер добавил, что, вводя новые правила, государство принимает на себя ответственность, которую оно будет нести за работу прессы.

Напомним, соответствующие поправки вносятся в закон "О вещании". Согласно им, события в новостях должны освещаться без предвзятости и неточностей. Сообщая статистику, нужно будет обязательно указать источник. Нельзя будет подавать новости через постановочные съемки. Журналистов также обяжут четко отграничивать факты от комментариев по их поводу, а при освещении спора – не нарушать баланс между различными позициями. Кроме того, представителям прессы нельзя будет состоять в партиях.