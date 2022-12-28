Вестник Кавказа

Власти Дона отказались от услуг нерадивых коммунальщиков

Власти Дона отказались от услуг нерадивых коммунальщиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 февраля нового 2025 года в двух районах Ростовской области утилизировать твердые коммунальные отходы начнет новая компания – власти лишили статуса регионального оператора компанию "Экострой-Дон", не справлявшуюся с работой.

В Ростовской области уже с 1 февраля заработает новый региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), которая временно будет вывозить мусор с 20 территорий Красносулинского и Миллеровского районов области, сообщил в своем Telegram-канале и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

"С 1 февраля 2025 года временным регоператором назначена компания ООО "ЭкоЦентр", ответственная за вывоз и транспортировку твердых коммунальных отходов до момента выбора постоянного оператора на конкурсной основе. Зона ответственности охватит 20 муниципальных образований"

- Сергей Орлов

Такое решение принято министерством для стабилизации ситуации по обращению с твердыми коммунальными отходами – ранее занимавшееся утилизацией и вывозом мусора ООО "Экострой-Дон" лишено статуса регоператора из-за неудовлетворительного качества его работы, пояснил и.о. министра.

МинЖКХ Ростовской области продолжит контролировать работу всех регоператоров по вывозу ТКО, добавил Сергей Орлов.

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