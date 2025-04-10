Вестник Кавказа

Владимир Путин поздравил россиян с праздником Светлой Пасхи

Владимир Путин поздравил россиян с праздником Светлой Пасхи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравил со светлым праздником Пасхи россиян, назвав его великим событием, дарящим гражданам страны любовь и веру в добро.

На официальном сайте Кремля опубликовано поздравление президента России Владимира Путина с праздником Светлой Пасхи, адресованное всем жителям страны, сообщает пресс-служба президента РФ.

"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей"

- Владимир Путин

Глава государства в своем поздравлении отметил огромную роль работы религиозных организаций страны, работа которых заслуживает самого искреннего признания, передает ТАСС.

Российский лидер отметил: пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки, пожелав православным христианам и всем россиянам счастья и всего наилучшего.

Напомним, минувшей ночью в Москве в храме Христа Спасителя прошло торжественное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также прошел крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. В пасхальном богослужении принял участие президент России Владимир Путин.

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