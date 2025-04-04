Христиане и католики всего мира отмечают светлый праздник Пасхи

И христиане, и католики всего мира сегодня отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова. Праздник символизирует переход человечества от земли к небу, в вечную жизнь через искупительную жертву Сына Божия.

Сегодня верующие всего мира отмечают праздник Пасхи, Воскресения Христова. Еще в Ветхом завете Пасха праздновалась иудеями в память об исходе еврейского народа из Египта в "землю обетованную", а нынешняя Пасха празднуется как дань памяти искупительной жертве Сына Божия Иисуса Христа, который был распят на горе Голгофе у Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и воскрес на третий день. С чудесным воскресением Спасителя была побеждена смерть, а людям открылась возможность для вечной жизни.

Минувшей ночью в Москве в храме Христа Спасителя прошло торжественное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также прошел крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. В пасхальном богослужении принял участие президент России Владимир Путин.

В своем традиционном Пасхальном послании 2025 года патриарх Кирилл поздравил духовенство и верующих с великим праздником Светлого Христова Воскресения.

"Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи. Церковная традиция неслучайно именует сей день праздником праздников и торжеством из торжеств, ибо Воскресение Христово - крепкое основание нашей веры и надежды"

- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Верующих россиян с праздником Пасхи поздравил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Светлое Христово Воскресение - особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты"

- Михаил Мишустин

Также жителей страны со светлым праздником поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что этот праздник наполняет сердца людей любовью и верой в торжество жизни.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех верующих с Пасхой и поделился историей о храме Тихвинской иконы Божией Матери, где сегодня прошло первое богослужение.

В Санкт-Петербурге пасхальное богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе, его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В Ставропольском крае встретили прямой рейс из Иерусалима с частицей Благодатного огня, после чего Благодатный огонь отправили в храмы Северного Кавказа и некоторых регионов Юга России.

Особо торжественно праздник отмечают и в странах Южного Кавказа – так, в Грузии, большая часть населения которой - православные христиане, Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).

С посланием к верующим обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"Злая сила не удовлетворилась только обольщением Адама и Евы. Разными способами она до сих пор пытается склонить человечество на свою сторону и окончательно уничтожить в нем образ Божий. Но грех и смерть не смогли полностью сломить человека"

- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

Как отметил Патриарх, только церковь открывает нам истинную цель жизни, позволяет заглянуть в душу и предлагает самую истинную и правильную возможность различать добро и зло.

Праздничные службы в пасхальную ночь прошли во всех православных храмах Азербайджана – в стране большая христианская община, которую с праздником Пасхи сегодня поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Христианской общине принадлежит особое место в азербайджанском обществе, ее представители вносят весомый вклад в развитие Азербайджана, говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сегодня христианской общине принадлежит особое место в нашем обществе, где царит атмосфера национально-духовной солидарности и образцовой толерантности. С удовлетворением хочу отметить, что наши граждане христианского вероисповедания достойно представлены в общественно-политической и культурной жизни страны, внося весомый вклад в развитие и прогресс нашего родного дома – Азербайджана"

- Ильхам Алиев

Президент особо отметил, что в стране, богатой традициями и толерантностью, никогда в истории не было случаев дискриминации по признаку религии и вероисповедания, а этнокультурное многообразие сохранилось до наших дней.

Азербайджанский лидер пожелал верующим этот светлый день хорошего праздника, а их семьям – радости и благосостояния.

Верующих казахстанцев в праздником поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих"

- Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер также отметил, христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни страны, а пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности народа Казахстана, призывая людей к добру и согласию.

Вместе с православными церквями Пасху в этом году отмечает и Армянская Апостольская церковь – с раннего утра в армянских церквях прошло богослужение Пасхальной Заутрени.

Праздник Святого Воскресения, именуемый в Армении "Затик", означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу. Последователи Армянской Апостольской церкви во время приветствия говорят друг другу: "Христос арьяв и мерелоц" ("Христос воскрес из мертвых") и отвечают: "Орняле арутюне Христоси" ("Благословенно Воскресение Христа").

В Абхазии жителей республики с праздником Светлой Пасхи поздравил президент страны Бадра Гунба.

"Пасха - это время, когда мы снова обращаемся к духовным ценностям, вспоминаем о милосердии, сострадании и взаимопомощи. Этот праздник объединяет нас в стремлении к миру и согласию, вдохновляет на добрые дела и благородные поступки"

- Бадра Гунба

Президент пожелал каждой абхазской семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Напомним, по церковной традиции Пасху празднуют 40 дней - до праздника Вознесения Господня, в память о 40-дневном пребывании воскресшего Христа со своими учениками. Первая неделя после Пасхи получила название Светлая седмица.