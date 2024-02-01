Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
В ходе телефонного разговора Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему успехов во имя развития Азербайджана и процветания азербайджанского народа.
В свою очередь Алиев поблагодарил своего российского коллегу за поздравление и внимание.
Президенты двух государств выразили уверенность, что союзничество и стратегическое партнерство Москвы и Баку в различных сферах продолжат свое развитие.
Кроме того, главы России и Азербайджана обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
Помимо этого, как пишет пресс-служба Кремля, Владимир Путин направил Ильхам Алиеву поздравительную телеграмму. Президенты также условились о продолжении личных контактов.
Главы государств также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего стратегического партнерства и союзничества.