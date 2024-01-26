Вестник Кавказа

Владимир Путин побеседовал с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Владимир Путин побеседовал с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, главы двух государств обсудили российско-эмиратские отношения и гуманитарную помощь сектору Газа.

Президент России Владимир Путин и его коллега – президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - сегодня в телефонном разговоре обсудили вопросы развития дружественных российско-эмиратских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. С учетом итогов визита президента России в ОАЭ 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений"

- пресс-служба Кремля

Также лидеры двух стран обсудили шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа.

"На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа"

- пресс-служба Кремля

Собеседники подтвердили свои принципиальные позиции по скорейшему прекращению огня и возобновлению политического процесса по справедливому решению палестинской проблемы, говорится в сообщении.

Президенты двух стран также договорились о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях.

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