Владимир Путин побеседовал с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Президент России Владимир Путин и его коллега – президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - сегодня в телефонном разговоре обсудили вопросы развития дружественных российско-эмиратских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. С учетом итогов визита президента России в ОАЭ 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений"
- пресс-служба Кремля
Также лидеры двух стран обсудили шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа.
"На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа"
- пресс-служба Кремля
Собеседники подтвердили свои принципиальные позиции по скорейшему прекращению огня и возобновлению политического процесса по справедливому решению палестинской проблемы, говорится в сообщении.
Президенты двух стран также договорились о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях.