Владикавказ избавляется от аварийного жилья

Во Владикавказе продолжает действовать программа оп расселению домов, находящихся в аварийном состоянии. В этом году ключи от новых квартир получат 145 семей.

Столицу Северной Осетии продолжают избавлять от аварийного жилья. В частности, будет снесено местное общежитие, а живущие в нем семьи получат новые квартиры.

«До конца года будут переселены 145 семей из аварийного жилищного фонда. Из них 137 семей из бывшего общежития завода „Гран“ и 8 – из домов по улице Грибоедова и Станиславского»

– замначальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления Владикавказа Умар Губаев

По его словам, также квартиры будут выданы еще восьми семьям, проживающим в ветхом фонде.

Далее Умаров отметил, что в столице республике по-прежнему много домов не только прошлого, но и позапрошлого веков. Очень много пятиэтажных домов, находящихся в плачевном состоянии. Чиновник подчеркнул, что постепенно данная проблема будет решаться.