Вино из Грузии опробовали любители из Гамбурга

Грузинское вино продегустрировали в Гамбурге, любителям алкогольного напитка представили порядка 30 сортов. Ряд компаний заинтересовались экспортом вина.
В германском городе Гамбург, состоялась дегустация грузинских вин, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.
Участники данного мероприятия смогли попробовать порядка 30 сортов алкогольного напитка, а ведущей стала популярный эксперт в области винного маркетинга Джанет Шуман.
Стоит добавить, что компании из ряда стран после мероприятия заинтересовались в экспорте грузинских напитков. Так, Германия, США и Южная Корея захотели расширить свое влияние данной сфере.