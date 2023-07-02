Вино из Грузии опробовали любители из Гамбурга

Опубликовано: 5:45, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинское вино продегустрировали в Гамбурге, любителям алкогольного напитка представили порядка 30 сортов. Ряд компаний заинтересовались экспортом вина.

В германском городе Гамбург, состоялась дегустация грузинских вин, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.

Участники данного мероприятия смогли попробовать порядка 30 сортов алкогольного напитка, а ведущей стала популярный эксперт в области винного маркетинга Джанет Шуман.

Стоит добавить, что компании из ряда стран после мероприятия заинтересовались в экспорте грузинских напитков. Так, Германия, США и Южная Корея захотели расширить свое влияние данной сфере.