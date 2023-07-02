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Вино из Грузии опробовали любители из Гамбурга

Вино из Грузии опробовали любители из Гамбурга
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинское вино продегустрировали в Гамбурге, любителям алкогольного напитка представили порядка 30 сортов. Ряд компаний заинтересовались экспортом вина.

В германском городе Гамбург, состоялась дегустация грузинских вин, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.

Участники данного мероприятия смогли попробовать порядка 30 сортов алкогольного напитка, а ведущей стала популярный эксперт в области винного маркетинга Джанет Шуман.

Стоит добавить, что компании из ряда стран после мероприятия заинтересовались в экспорте грузинских напитков. Так, Германия, США и Южная Корея захотели расширить свое влияние данной сфере.

 

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