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В США не возражают против торговли продуктами между Грузией и Россией

В США не возражают против торговли продуктами между Грузией и Россией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Госдепе США прокомментировали торговлю продовольствием между Грузией и РФ. Там подчеркнули, что не возражают против этого.

Соединенные Штаты не возражают торговли продовольствием между Грузией и Россией. Такое заявление сделал на сегодняшней пресс-конференции представитель Гослепа Джим О'Брайен.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не стараемся приостановить всякий бизнес и торговлю. Мы не вводим санкции в отношении российских продуктов питания, удобрений или других основных товаров. Мы способствуем их доступу на глобальный рынок и важным торговым партнерам, таким как Грузия"

– сказал глава управления по координации санкций

При этом он обратил внимание на то, что международные партнеры настроены категорично и выступают против того, чтобы Россия получала находящиеся под санкциями электронные устройства, поскольку их могут использовать военные РФ, передает ТАСС.

Почему Грузия не введет санкции против России?

Почему Грузия не введет санкции против России?

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