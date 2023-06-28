В США не возражают против торговли продуктами между Грузией и Россией

Опубликовано: 17:23, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Госдепе США прокомментировали торговлю продовольствием между Грузией и РФ. Там подчеркнули, что не возражают против этого.

Соединенные Штаты не возражают торговли продовольствием между Грузией и Россией. Такое заявление сделал на сегодняшней пресс-конференции представитель Гослепа Джим О'Брайен.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не стараемся приостановить всякий бизнес и торговлю. Мы не вводим санкции в отношении российских продуктов питания, удобрений или других основных товаров. Мы способствуем их доступу на глобальный рынок и важным торговым партнерам, таким как Грузия"

– сказал глава управления по координации санкций

При этом он обратил внимание на то, что международные партнеры настроены категорично и выступают против того, чтобы Россия получала находящиеся под санкциями электронные устройства, поскольку их могут использовать военные РФ, передает ТАСС.