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Ветропарк на Ставрополье достроит "Лукойл"

Ветропарк на Ставрополье достроит &quot;Лукойл&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ветропарк в Ставропольском крае, строительство которого начала, но так и не закончила итальянская компания Enel, все же будет достроен, и займется этим российский "Лукойл".

"Лукойл" вместо итальянской Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае, сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

Власти края договорились с "Лукойлом", компания подхватила этот проект и будет достраивать", - поведал Владимиров на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Напомним, ставропольский ветропарк "Родниковский" мощностью 71,25 МВт должен был заработать в 2024 году, однако на волне антироссийских санкций итальянский энергохолдинг Enel отменил проект. ПАО "Лукойл" выкупило у него 26,9% акций "Энел Россия".

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