Ветер повалил деревья, снес крыши и отключил свет в Абхазии

Ураганный ветер пронесся по восточным районам Абхазии. Он произвел немало разрушений, навредив как природе, так и рукотворным объектам. Часть населенных пунктов лишилась света.

Серьезные проблемы вызвал сильный ветер в Галском и Очамчирском районах Абхазии.

Как передает "ГалМедиа", порывы ветра уронили деревья, особенно в парках, а также снесли кровли. Оказались оборваны и провода ЛЭП, пострадали и столбы.

Замглавы управления городского хозяйства Гия Квеквескири оценил нанесенный городу Галу ущерб как "немалый".

Последствия воздушной стихии устраняют в том числе представители компании "Черноморэнерго" – они ликвидируют повреждения, которые ветер нанес энергетической инфраструктуре. Аварии произошли как в самом Гале, так и в ряде сел.

В Очамчырском районе ситуация помягче: там зафиксировано несколько повалов деревьев, однако все ЛЭП остались невредимыми, свет не отключался, передает Sputnik.