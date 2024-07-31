Вестник Кавказа

Ветер оставил без света часть селений Кабардино-Балкарии

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный ветер, обрушившийся накануне на Терский район Кабардино-Балкарии, повредил линии электропередачи, повалив полсотни бетонных опор – сейчас энергетики республики вместе с коллегами из Пятигорска восстанавливают их.

Терский район Кабардино-Балкарии (КБР) накануне не выдержал удара стихии - инфраструктуру его электроснабжения нарушил сильный ветер, сообщил в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

"Повалено более 50 железобетонных опор линий электропередачи, в том числе высоковольтных. Аварийные службы сразу же приступили к восстановительным работам. Они продолжаются в селениях Плановское, Верхний Акбаш, Белоглинское"

- Казбек Коков

Работа предстоит огромная – чтобы справиться с ней максимально быстро и эфффективно, энергетики района попросили о помощи не только коллег из других муниципалитетов, но и профессионалов из ставропольского Пятигорска.

Специалистов и материалов хватает, ожидается, что свет в дома жителей придет в максимально короткие сроки, - отметил Коков, добавив, что взял ситуацию под личный контроль.

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