Ветер оставил без света часть селений Кабардино-Балкарии

Сильный ветер, обрушившийся накануне на Терский район Кабардино-Балкарии, повредил линии электропередачи, повалив полсотни бетонных опор – сейчас энергетики республики вместе с коллегами из Пятигорска восстанавливают их.

Терский район Кабардино-Балкарии (КБР) накануне не выдержал удара стихии - инфраструктуру его электроснабжения нарушил сильный ветер, сообщил в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

"Повалено более 50 железобетонных опор линий электропередачи, в том числе высоковольтных. Аварийные службы сразу же приступили к восстановительным работам. Они продолжаются в селениях Плановское, Верхний Акбаш, Белоглинское"

- Казбек Коков

Работа предстоит огромная – чтобы справиться с ней максимально быстро и эфффективно, энергетики района попросили о помощи не только коллег из других муниципалитетов, но и профессионалов из ставропольского Пятигорска.

Специалистов и материалов хватает, ожидается, что свет в дома жителей придет в максимально короткие сроки, - отметил Коков, добавив, что взял ситуацию под личный контроль.