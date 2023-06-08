"Вест Хэм" вырвал победу у "Фиорентины" и стал обладателем Лиги Конференций

Опубликовано: 0:46, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Праге состоялся финал Лиги Конференций УЕФА сезона 2022/23, в котором встречались "Фиорентина" и "Вест Хэм". Матч завершился победой англичан со счетом 2:1.

В среду, 7 июня, в Праге прошел финал Лиги Конференций УЕФА сезона 2022/23 между "Фиорентиной" (Италия) и "Вест Хэмом" (Англия).

Первый тайм

В первом тайме команды не сумели распечатать ворота друг друга. А на 33-й минуте произошел неприятный эпизод. Защитник флорентийцев Кристиано Бираги пошел подавать угловой. В этот момент фанаты "Вест Хэма" стали забрасывать Бираги пластиковыми стаканами, один из которых попал в голову и вызвал кровотечение. В ответ Бираги саркастически похлопал в сторону болельщиков английской команды. Судья матч временно приостановил игру для оказания помощи итальянскому защитнику, после чего игра продолжилась.

Второй тайм

Счет в матче был открыт на 62-й минуте. "Вест Хэм" получил право на пенальти, который четко реализовал полузащитник Саид Бенрахма. Спустя всего 7 минут "Фиорентина" отыгралась благодаря точному удару полузащитника Джакомо Бонавентуры. Казалось, игра идет к дополнительному времени, но на 90-й минуте полузащитник Джеррод Боуэн отправил второй мяч в сетку ворот итальянской команды, установив окончательный результат – 2:1 в пользу "Вест Хэма".

Этот трофей стал первым для "Вест Хэма" с 1980 года, когда команда выиграла Кубок Англии.

Достижения

Защитник "Вест Хэма" Эмерсон стал первым игроком в истории, одержавший победу во всех трех нынешних еврокубковых турнирах. Ранее он выигрывал в составе "Челси" Лигу Европы (2019 год) и Лигу чемпионов (2021 год).