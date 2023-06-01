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"Севилья" обыграла "Рому" и стала победителем Лиги Европы

&quot;Севилья&quot; обыграла &quot;Рому&quot; и стала победителем Лиги Европы
В Будапеште только что завершился финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23, в котором встречались "Севилья" и "Рома". Основное и дополнительное время закончилось вничью, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась "Севилья".

В среду, 31 мая, в Будапеште состоялся финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 между "Севильей" (Испания) и "Ромой" (Италия).

Основное время закончилось вничью 1:1. Счет на 34-й минуте открыла "Рома" – отличился атакующий полузащитник Пауло Дибало. "Севилья" отыгралась на 55-й минуте благодаря автоголу защитника римлян Джанлуки Манчини. Игра перешла в дополнительное время.

В овертайме команды также не сумели выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась "Севилья".

В финале Лиги чемпионов сыграют &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Интер&quot;

В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Интер"

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