"Севилья" обыграла "Рому" и стала победителем Лиги Европы

Опубликовано: 1:05, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Будапеште только что завершился финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23, в котором встречались "Севилья" и "Рома". Основное и дополнительное время закончилось вничью, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась "Севилья".

В среду, 31 мая, в Будапеште состоялся финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 между "Севильей" (Испания) и "Ромой" (Италия).

Основное время закончилось вничью 1:1. Счет на 34-й минуте открыла "Рома" – отличился атакующий полузащитник Пауло Дибало. "Севилья" отыгралась на 55-й минуте благодаря автоголу защитника римлян Джанлуки Манчини. Игра перешла в дополнительное время.

В овертайме команды также не сумели выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась "Севилья".