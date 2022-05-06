Вестник Кавказа

Верховный суд КБР даст оценку действиям оккупантов

Верховный суд КБР даст оценку действиям оккупантов
© Фото: пресс-служба прокуратуры КБР
Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала у Верховного суда региона признать действия фашистских оккупантов на территории республики во время Великой Отечественной войны геноцидом.

Прокуратура Кабардино-Балкарии собрала пакет архивных документов, подтверждающих, что фашистские оккупанты на территории республики в годы Великой Отечественной войны проводили геноцид, с соответствующим заявлением по поручению генпрокурора России Игоря Краснова надзорный орган обратился в Верховный суд КБР, сообщила пресс-служба ведомства.

За полтора года оккупации фашистские захватчики нанесли колоссальный урон экономике региона, уничтожив многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общий ущерб от интервенции нацистов в пересчете на нынешний курс российской валюты превысил 38 млрд рублей, передает "АиФ-Ставрополье".

Все собранные доказательства фактов геноцида основываются на архивных документах, экспертных заключениях, свидетельских показаниях, материалах уголовных дел. Заявление в Верховный суд КБР носит цель защитить национальные интересы России, а также законные права и интересы родственников погибших – решение суда позволит восстановить историческую справедливость, уверены в надзорном органе.

Напомним, Кабардино-Балкария была оккупирована нацистами 12 августа 1942 года и продолжалась до 11 января 1943 года – почти за полтора года немецко-фашистские захватчики массово расстреливали мирных жителей и военнопленных, угоняли в рабство трудоспособное население, в результате чего в регионе за это время погибло более четырех тысяч мирных жителей и военнопленных.

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