Верхний Ларс закрыли из-за лавинной опасности

Проезд через КПП "Верхний Ларс" снова ограничен: в регионе опасаются схода лавин. На двух участках дороги движение производится без ограничений.

Дорога к российско-грузинской границе в районе Верхнего Ларса снова закрыта из-за сложных погодных условий, передает Департамент автодорог.

Сообщается, что ограничительные меры введены из-за лавинной опасности.

Отмечается, что на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс проехать можно без ограничений.

Напомним, что проезд через КПП был открыт сегодня утром для большегрузов. Ограничения были введены еще 16 февраля.