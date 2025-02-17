Вестник Кавказа

Верхний Ларс закрыли из-за лавинной опасности

Верхний Ларс закрыли из-за лавинной опасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд через КПП "Верхний Ларс" снова ограничен: в регионе опасаются схода лавин. На двух участках дороги движение производится без ограничений.

Дорога к российско-грузинской границе в районе Верхнего Ларса снова закрыта из-за сложных погодных условий, передает Департамент автодорог. 

Сообщается, что ограничительные меры введены из-за лавинной опасности. 

Отмечается, что на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс проехать можно без ограничений. 

Напомним, что проезд через КПП был открыт сегодня утром для большегрузов. Ограничения были введены еще 16 февраля.

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