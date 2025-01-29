Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: дорога в Россию остается закрытой

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Движение на участке трассы, которая ведет к российско-грузинской границе, временно парализовано. Решение о закрытии дороги было принято на фоне непогоды.

В Грузии недоступна для проезда дорога на участке Гудаури-Коби трассы, которая ведет к границе с Россией. Об этом сказано в заявлении, распространенном 8 февраля департаментом автодорог республики.

Движение на данном участке трассы было закрыто накануне вечером из-за неблагоприятных погодных условий на грузинской территории. Остальные участки дороги открыты для проезда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии наблюдаются сильные порывы ветра и метель.

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