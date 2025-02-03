Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня вечером закрылся для всех

Верхний Ларс сегодня вечером закрылся для всех
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Погода на границе России и Грузии заметно испортилась, из-за чего проезд через нее пришлось перекрыть для любого транспорта. Ранее это касалось только водителей грузовиков.

Сегодня вечером проезд через КПП "Верхний Ларс" стал недоступен для любого транспорта. До этого ограничения ввели только для водителей фур, рассказали в МЧС Северной Осетии.

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 21:00 мск"

- МЧС Северной Осетии

Причиной закрытия проезда стал очень сильный ветер, разбушевавшийся на стороне Грузии. Особое распоряжение снимет ограничения, отметили в ведомстве.

Сообщается, что на момент введения мер в отношении большегрузов (18:00 мск) в очереди на проезд стояло около 600 фур.

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