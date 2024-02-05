Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Верхний Ларс сейчас: дорога доступна для всех видов транспорта

Верхний Ларс сейчас: дорога доступна для всех видов транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии осуществляется без каких-либо ограничений движение по дороге, которая ведет к Верхнему Ларсу. Сейчас проезд разрешен как легковым машинам, так и грузовикам.

В России открыта для проезда дорога, ведущая к границе с Грузией. Об этом рассказали 11 февраля в ЦОДД Северной Осетии.

К настоящему времени очередь на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" собрала свыше 1714 фур.

Сейчас дорога открыта как для легковых автомобилей, так и для крупногабаритных транспортных средств. Движение по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс время от времени останавливают из-за лавиноопасности и снегопада.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2155 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы