Верхний Ларс сейчас: дорога доступна для всех видов транспорта

В Северной Осетии осуществляется без каких-либо ограничений движение по дороге, которая ведет к Верхнему Ларсу. Сейчас проезд разрешен как легковым машинам, так и грузовикам.

В России открыта для проезда дорога, ведущая к границе с Грузией. Об этом рассказали 11 февраля в ЦОДД Северной Осетии.

К настоящему времени очередь на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" собрала свыше 1714 фур.

Сейчас дорога открыта как для легковых автомобилей, так и для крупногабаритных транспортных средств. Движение по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс время от времени останавливают из-за лавиноопасности и снегопада.