Грузия снова закрыла дорогу к Армении

Грузинская дорога, ведущая к госгранице с Арменией, закрыта для движения автотранспорта из-за плохой погоды. Проезд автотранспорта полностью запрещен на перевале Паравани.
Автотрасса, ведущая к КПП Ниноцминда на границе Грузии и Армении, закрыта для автомобильного транспорта на перевале Паравани, сообщает Департамент автодорог грузинского Минрегионразвития.
В ведомстве уточнили, что перекрыт участок с 94-го по 110-й километр трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Причина ограничений – сильный снегопад.
Дальше по трассе, на участке 110-147 км, могут проехать легковые машины и микроавтобусы, а вот для фур и транспорта более чем на 22 места проезд закрыт.