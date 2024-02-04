Вестник Кавказа
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Грузия снова закрыла дорогу к Армении

Грузия снова закрыла дорогу к Армении
© Фото: Департамент автодорог Грузии
Грузинская дорога, ведущая к госгранице с Арменией, закрыта для движения автотранспорта из-за плохой погоды. Проезд автотранспорта полностью запрещен на перевале Паравани.

Автотрасса, ведущая к КПП Ниноцминда на границе Грузии и Армении, закрыта для автомобильного транспорта на перевале Паравани, сообщает Департамент автодорог грузинского Минрегионразвития.

В ведомстве уточнили, что перекрыт участок с 94-го по 110-й километр трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Причина ограничений – сильный снегопад.

Дальше по трассе, на участке 110-147 км, могут проехать легковые машины и микроавтобусы, а вот для фур и транспорта более чем на 22 места проезд закрыт.

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