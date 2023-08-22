Венгрия поможет восстановить село Солтанлы в Азербайджане

Опубликовано: 13:20, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановлением азербайджанского села Солтанлы в Карабахе займется Венгрия. Баку одобрил список венгерских компаний, участвующих в проекте.

В Азербайджане продолжается восстановление освобожденных территорий. Участие в реконструкции село Солтанлы, расположенного в 14 км к югу от города Джебраил будет принимать Венгрия.

"Реконструкцию проведет консорциум венгерских компаний, одобренный правительством Азербайджана"

– глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Министр отметил, что отношения стратегического сотрудничества двух стран развиваются, на новый уровень вышло энергетическое взаимодействие Венгрии и Азербайджана, передает Hungary Today.

Венгерские компании в 2021 и 2022 годах участвовали в выставке Rebuild Karabakh EXPO, ожидается, что сотрудничество Азербайджана и Венгрии по восстановлению Карабахского региона будет связано с инфраструктурой, сельских хозяйством и городским развитием.