Ильхам Алиев и Виктор Орбан обсудили энергетику и Карабах

Опубликовано: 18:29, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран, прежде всего, в энергетике, а также в образовании и проекта возрождения Карабаха и Восточного Зангезура.

Сегодня в венгерской столице состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном. Встреча началась с поздравлений Виктору Орбану в связи с национальным венгерским праздником – Днем святого Иштвана.

Ильхам Алиев напомнил, что в январе он уже посещал Венгрию, и прошедшие в те дни переговоры дали значительный эффект в плане развития азербайджано-венгерского сотрудничества. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются на протяжении последнего полугодия.

Азербайджанский лидер, пишет АзерТАдж, пригласил Виктора Орбана побывать в Азербайджане с официальным визитом. Орбан принял это приглашение, поблагодарив Ильхама Алиева.

Бизнес-контакты Азербайджана и Венгрии

Далее руководители государств обсудили взаимодействие Азербайджана и Венгрии прежде всего в энергетической отрасли, отметив его успешное расширение, в особенности по такой важной для Будапешта статье, как газовый импорт.

Еще одной темой переговоров стало четырехстороннее Соглашение о стратегическом партнерстве по "зеленой энергетике" Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия, практическим воплощением которого является проект подводной ЛЭП через Черное море. Кроме того, обе страны заинтересованы в развитии Срединного коридора и наращивании грузоперевозок по этому маршруту.

Венгерские компании активно вкладываются в азербайджанский пищепром и сотрудничают с азербайджанскими фармацевтами. Также была подчеркнута значимость прямых авиаперевозок между двумя странами.

Особое значение для Баку имеет подключение венгерского бизнеса к проектам возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. Поскольку масштаб этих проектов огромен, у строительных компаний из Венгрии есть существенный потенциал для расширения своего участия в реконструкции жилья и инфраструктуры в освобожденных районах Азербайджана.

Гуманитарные контакты Азербайджана и Венгрии

Также Ильхам Алиев высоко оценил предоставление студентам из Азербайджана стипендий для обучения в венгерских вузах. В будущем сотрудничество в сфере высшего образования между двумя странами может быть углублено.

Завершая встречу, Ильхам Алиев и Виктор Орбан также поговорили о сотрудничестве Азербайджана и Венгрии в Организации тюркских государств.