Ильхам Алиев и Виктор Орбан обсудили энергетику и Карабах

Сегодня в венгерской столице состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном. Встреча началась с поздравлений Виктору Орбану в связи с национальным венгерским праздником – Днем святого Иштвана.
Ильхам Алиев напомнил, что в январе он уже посещал Венгрию, и прошедшие в те дни переговоры дали значительный эффект в плане развития азербайджано-венгерского сотрудничества. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются на протяжении последнего полугодия.
Азербайджанский лидер, пишет АзерТАдж, пригласил Виктора Орбана побывать в Азербайджане с официальным визитом. Орбан принял это приглашение, поблагодарив Ильхама Алиева.
Бизнес-контакты Азербайджана и Венгрии
Далее руководители государств обсудили взаимодействие Азербайджана и Венгрии прежде всего в энергетической отрасли, отметив его успешное расширение, в особенности по такой важной для Будапешта статье, как газовый импорт.
Еще одной темой переговоров стало четырехстороннее Соглашение о стратегическом партнерстве по "зеленой энергетике" Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия, практическим воплощением которого является проект подводной ЛЭП через Черное море. Кроме того, обе страны заинтересованы в развитии Срединного коридора и наращивании грузоперевозок по этому маршруту.
Венгерские компании активно вкладываются в азербайджанский пищепром и сотрудничают с азербайджанскими фармацевтами. Также была подчеркнута значимость прямых авиаперевозок между двумя странами.
Особое значение для Баку имеет подключение венгерского бизнеса к проектам возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. Поскольку масштаб этих проектов огромен, у строительных компаний из Венгрии есть существенный потенциал для расширения своего участия в реконструкции жилья и инфраструктуры в освобожденных районах Азербайджана.
Гуманитарные контакты Азербайджана и Венгрии
Также Ильхам Алиев высоко оценил предоставление студентам из Азербайджана стипендий для обучения в венгерских вузах. В будущем сотрудничество в сфере высшего образования между двумя странами может быть углублено.
Завершая встречу, Ильхам Алиев и Виктор Орбан также поговорили о сотрудничестве Азербайджана и Венгрии в Организации тюркских государств.