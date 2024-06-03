Василий Голубев: левобережье Дона будет застраиваться лет тридцать

Для того, чтобы застроить пространство между Ростовом-на-Дону и Батайском, который расположен на левом берегу Дона, донским строителям понадобится около 30 лет, полагает губернатор региона Василий Голубев.

Застройка левобережной части Ростова-на-Дону вплоть до Батайска потребует не менее 30 лет, рассказал в интервью радиостанции "КП - Ростов-на-Дону" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это долгосрочная программа с значительными инвестициями. Мы не останавливаемся на одном застройщике, а продолжаем двигаться вперед. У нас уже два проекта, один из которых уже в процессе реализации. Два новых проекта будут завершены в течение 10-15 лет"

- Василий Голубев

Строительство на левом берегу Дона будет довольно сложным – его придется вести с учетом постоянного гидрологического контроля из-за особой природы пойменной зоны реки Дон, отметил губернатор, передает "АиФ-Ростов".

В перспективе левобережная часть Ростова-на-Дону вместе со строящимся на месте бывшего аэропорта "Новым Ростовом" могут стать современными центрами города, добавил Василий Голубев.

Напомним, на левом берегу Дона планируется построить как минимум четыре новых микрорайона, новые жилые массивы вырастут возле гребного канала и западнее Ворошиловского моста, застраивать территорию готовы несколько компаний.