Вестник Кавказа

Василий Голубев: левобережье Дона будет застраиваться лет тридцать

Строительство монолитного дома
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для того, чтобы застроить пространство между Ростовом-на-Дону и Батайском, который расположен на левом берегу Дона, донским строителям понадобится около 30 лет, полагает губернатор региона Василий Голубев.

Застройка левобережной части Ростова-на-Дону вплоть до Батайска потребует не менее 30 лет, рассказал в интервью радиостанции "КП - Ростов-на-Дону" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это долгосрочная программа с значительными инвестициями. Мы не останавливаемся на одном застройщике, а продолжаем двигаться вперед. У нас уже два проекта, один из которых уже в процессе реализации. Два новых проекта будут завершены в течение 10-15 лет"

- Василий Голубев

Строительство на левом берегу Дона будет довольно сложным – его придется вести с учетом постоянного гидрологического контроля из-за особой природы пойменной зоны реки Дон, отметил губернатор, передает "АиФ-Ростов".

В перспективе левобережная часть Ростова-на-Дону вместе со строящимся на месте бывшего аэропорта "Новым Ростовом" могут стать современными центрами города, добавил Василий Голубев.

Напомним, на левом берегу Дона планируется построить как минимум четыре новых микрорайона, новые жилые массивы вырастут возле гребного канала и западнее Ворошиловского моста, застраивать территорию готовы несколько компаний.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1685 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Через Ростовскую область пройдет еще одна автодорога

Через Ростовскую область пройдет еще одна автодорога

Когда откроется «Новый Краснодар» на Кубани

Когда откроется «Новый Краснодар» на Кубани

Пятизвездочный отель в Сочи появится на месте советского недостроя

Пятизвездочный отель в Сочи появится на месте советского недостроя

Пятизвездочный отель откроет в Анапе тайский бренд

Пятизвездочный отель откроет в Анапе тайский бренд

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы