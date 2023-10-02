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Вагифа Хачатуряна ждет Бакинский военный суд

Вагифа Хачатуряна ждет Бакинский военный суд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прокуратура завершила предварительное расследование по уголовному делу против Вагифа Хачатуряна. Он обвиняется в преступлениях, совершенных в период Первой Карабахской войны.

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев заявил о завершении предварительного расследования, проходящего по уголовному делу против Вагифа Хачатуряна. По словам генпрокурора, дело уже направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Хачатурян был задержан 29 июля на ППП «Лачин». Он пытался выехать в Армению под видом лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось о том, что Хачатуряну были предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных в период Первой Карабахской войны.

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