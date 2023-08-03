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Вагиф Хачатрян поблагодарил Азербайджан

Вагиф Хачатрян поблагодарил Азербайджан
© Фото: омбудсмен Азербайджана
Азербайджанский омбудсмен посетила Вагифа Хачатряна, задержанного ранее в пункте пропуска "Лачин". Он подозревается в совершении военных преступлений в конце 1991 года.

Уполномоченный по правам человека АР Сабина Алиева вместе с сотрудниками Национальной превентивной группы по пресечению пыток в очередной раз посетили места содержания лиц, которые не могут покинуть их по своей воле. Посещение, как и полагается, было совершено без предупреждения.

Во время мероприятия с участием врачей и психологов был принят Вагиф Хачатрян, задержанный по обвинениям в военных преступлениях 29 июля в ППП "Лачин". Участники заслушали его обращение.

"Хачатрян выразил удовлетворение гуманным отношением, оказанным ему с момента первоначального задержания, качественным медицинским обслуживанием и отметил положительные изменения в его здоровье. Хачатрян выразил благодарность азербайджанскому государству за все, включая лечение, условия содержания и предоставление возможности связаться с семьей"

– аппарат омбудсмена

Представители омбудсмена проверили, в каких условиях содержится мужчина: санитария, медобслуживание, еда, медико-психологическая помощь, наличие у него художественной литературы и нужных ему информационных материалов.

"Ему были предоставлены законодательные акты и международные документы на его родном языке о механизмах обращения по правам, информирующие издания относительно возможностей обращения к омбудсмену и на горячую линию "916""

– офис Сабины Алиевой

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