Вагиф Хачатрян поблагодарил Азербайджан

Опубликовано: 12:41, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: омбудсмен Азербайджана

Азербайджанский омбудсмен посетила Вагифа Хачатряна, задержанного ранее в пункте пропуска "Лачин". Он подозревается в совершении военных преступлений в конце 1991 года.

Уполномоченный по правам человека АР Сабина Алиева вместе с сотрудниками Национальной превентивной группы по пресечению пыток в очередной раз посетили места содержания лиц, которые не могут покинуть их по своей воле. Посещение, как и полагается, было совершено без предупреждения.

Во время мероприятия с участием врачей и психологов был принят Вагиф Хачатрян, задержанный по обвинениям в военных преступлениях 29 июля в ППП "Лачин". Участники заслушали его обращение.

"Хачатрян выразил удовлетворение гуманным отношением, оказанным ему с момента первоначального задержания, качественным медицинским обслуживанием и отметил положительные изменения в его здоровье. Хачатрян выразил благодарность азербайджанскому государству за все, включая лечение, условия содержания и предоставление возможности связаться с семьей"

– аппарат омбудсмена

Представители омбудсмена проверили, в каких условиях содержится мужчина: санитария, медобслуживание, еда, медико-психологическая помощь, наличие у него художественной литературы и нужных ему информационных материалов.

"Ему были предоставлены законодательные акты и международные документы на его родном языке о механизмах обращения по правам, информирующие издания относительно возможностей обращения к омбудсмену и на горячую линию "916""

– офис Сабины Алиевой