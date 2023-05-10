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В Узбекистане стартовала избирательная кампания по досрочным президентским выборам

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЦИК Узбекистана дал старт избирательной кампании по досрочным выборам президента страны. Ранее глава республики подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в среду дала старт началу избирательной кампании по досрочным выборам президента. Об этом сообщил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

"В соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева о назначении досрочных выборов президента Узбекистана, а также на основании Избирательного кодекса и Конституции Республики Узбекистан Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики, которые в соответствии с указом президента пройдут 9 июля"

 - сказал Зайниддин Низамходжаев.

Напомним, что в минувший понедельник 8 марта, Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.

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