Опубликовано: 9:55, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЦИК Узбекистана дал старт избирательной кампании по досрочным выборам президента страны. Ранее глава республики подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в среду дала старт началу избирательной кампании по досрочным выборам президента. Об этом сообщил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

"В соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева о назначении досрочных выборов президента Узбекистана, а также на основании Избирательного кодекса и Конституции Республики Узбекистан Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики, которые в соответствии с указом президента пройдут 9 июля"

- сказал Зайниддин Низамходжаев.

Напомним, что в минувший понедельник 8 марта, Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.