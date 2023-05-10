Узбекистан меняет избирательную систему

Опубликовано: 9:28, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане избирательная система становится смешанной. Мирзиеев одобрил эту идею указом, вскоре будет готов соответствующий закон.

Избирательная система Узбекистана от пропорциональной переходит к мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной, следует из указа президента республики Шавката Мирзиеева.

"Одобрить предложения палат Олий Мажлиса и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей (советов) на мажоритарно-пропорциональной основе"

– текст указа

В течение месяца в республике должен быть подготовлен законопроект об изменении избирательной системы.