Узбекистан меняет избирательную систему

В Узбекистане избирательная система становится смешанной. Мирзиеев одобрил эту идею указом, вскоре будет готов соответствующий закон.
Избирательная система Узбекистана от пропорциональной переходит к мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной, следует из указа президента республики Шавката Мирзиеева.
"Одобрить предложения палат Олий Мажлиса и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей (советов) на мажоритарно-пропорциональной основе"
– текст указа
В течение месяца в республике должен быть подготовлен законопроект об изменении избирательной системы.