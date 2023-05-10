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Узбекистан меняет избирательную систему

Узбекистан меняет избирательную систему
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Узбекистане избирательная система становится смешанной. Мирзиеев одобрил эту идею указом, вскоре будет готов соответствующий закон.

Избирательная система Узбекистана от пропорциональной переходит к мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной, следует из указа президента республики Шавката Мирзиеева.

"Одобрить предложения палат Олий Мажлиса и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей (советов) на мажоритарно-пропорциональной основе"

– текст указа

В течение месяца в республике должен быть подготовлен законопроект об изменении избирательной системы.

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