В Узбекистане собрали первый урожай бананов

В Узбекистане начали выращивать бананы. Первый небольшой урожай уже получен, фермер собрал 400 кг.

Под Самаркандом начали выращивать бананы, первый урожай уже собран, он составил 400 кг.

Узбекистан сможет частично обеспечивать себя бананами в будущем - фермеры в Самаркандской области высадили бананы в теплицах и уже собрали первый урожай.

Фермер из махалли «Джумла» в Саркипчакском районе высадил в теплицу, занимающую 8 соток, и лимоны, и бананы. Урожай бананов составил 400 кг, которые фермер реализовал, выручив 15 млн сумов. Он уже расширил банановые плантации на участке - с 10 до 50 саженцев.

Минсельхоз Узбекистана в рамках программы по диверсификации сельского хозяйства и увеличения доходов фермеров ранее принял решение по выращиванию лимонов и бананов в Булунгурском районе Самаркандской области.