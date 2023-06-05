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В Узбекистане будут мониторить качество воздуха

В Узбекистане будут мониторить качество воздуха
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Загрязнение воздуха в городах Узбекистана начнут проверять в 2024 году. В перспективе будет составлен рейтинг регионов по качеству воздуха. Прогнозы погоды в будущем будут предупреждать население о высоком содержании вредных частиц в атмосфере.

В течение этого года в городах Узбекистана планируется установить компактные станции для мониторинга загрязнения воздуха. Так власти хотят следить за экологией и предупреждать о ситуации жителей.

Данные со станций по проверке воздуха будут обработаны и систематизированы, в следующем году будет создан рейтинг eco-indicator.uz, а каждый регион республики обзаведется экологическим паспортом.

Через 2,5 года в Узбекистане в пробном режиме заработает система прогнозирования и предупреждения жителей регионов с опасным для здоровья уровнем загрязнения воздуха.

Данные нововведения обусловлены указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о преобразовании республиканской экологии и защите окружающей среды.

Самая сложная ситуация с воздухом в Ташкентской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской областях.

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