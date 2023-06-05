В Узбекистане будут мониторить качество воздуха

В течение этого года в городах Узбекистана планируется установить компактные станции для мониторинга загрязнения воздуха. Так власти хотят следить за экологией и предупреждать о ситуации жителей.
Данные со станций по проверке воздуха будут обработаны и систематизированы, в следующем году будет создан рейтинг eco-indicator.uz, а каждый регион республики обзаведется экологическим паспортом.
Через 2,5 года в Узбекистане в пробном режиме заработает система прогнозирования и предупреждения жителей регионов с опасным для здоровья уровнем загрязнения воздуха.
Данные нововведения обусловлены указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о преобразовании республиканской экологии и защите окружающей среды.
Самая сложная ситуация с воздухом в Ташкентской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской областях.