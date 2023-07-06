Опубликовано: 9:35, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчина осквернил Коран в Ульяновске. Полиция задержала преступника, им оказался выходец из Египта. По данному факту ведется проверка.

Выходец из Египта осквернил Коран в Ульяновске и нелестно отозвался о религии, сообщил руководитель Ульяновской области Алексей Русских.

Он отметил, что после появления ролика с надругательством над священной для мусульман книгой полиция нашла и задержала преступника. В свою очередь в МВД области подтвердили данный инцидент. Там добавили, что мужчина, помимо осквернения священного писания, нелестно отзывался об исламе.

Провокатором оказался выходец из Египта Сайд Абу Мустафа. В настоящее время идет проверка, после которой будет принято процессуальное решение.