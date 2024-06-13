В ЮФО откроют 11 аквапарков к 2035 году

11 аквапарков построят на территории юга России к 2035 году. Еще 32 развлекательных объекта откроют в других регионах страны.

К 2035 году на территории России планируется построить 43 новых аквапарка, 11 из них появятся на юге РФ.

Отмечается, что в скором времени аквапарки станут неотъемлемой частью инфраструктуры любого туристического объекта. Его наличие будет определять популярность курорта у путешественников. Особенно среди тех, кто лишен возможности посещать аквапарки в домашнем регионе.

Новые комплексы для отдыха у воды появятся также в городах центральной и северной России, а также на Волге, рассказали в Forbes со ссылкой на CMWP.