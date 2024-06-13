Вестник Кавказа

В ЮФО откроют 11 аквапарков к 2035 году

Аквапарк в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
11 аквапарков построят на территории юга России к 2035 году. Еще 32 развлекательных объекта откроют в других регионах страны.

К 2035 году на территории России планируется построить 43 новых аквапарка, 11 из них появятся на юге РФ. 

Отмечается, что в скором времени аквапарки станут неотъемлемой частью инфраструктуры любого туристического объекта. Его наличие будет определять популярность курорта у путешественников. Особенно среди тех, кто лишен возможности посещать аквапарки в домашнем регионе.

Новые комплексы для отдыха у воды появятся также в городах центральной и северной России, а также на Волге, рассказали в Forbes со ссылкой на CMWP.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Число лесных пожаров в ЮФО увеличилось в 2 раза

Число лесных пожаров в ЮФО увеличилось в 2 раза

Прохладительные напитки обрели новую популярность на Юге и Кавказе

Прохладительные напитки обрели новую популярность на Юге и Кавказе

Смертельных ДТП на Кубани стало на 50% больше

Смертельных ДТП на Кубани стало на 50% больше

Самым популярным ж/д направлением на юге стал путь из Минвод в Кисловодск

Самым популярным ж/д направлением на юге стал путь из Минвод в Кисловодск

Пожарная опасность на юге России и в СКФО снизилась

Пожарная опасность на юге России и в СКФО снизилась

Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

Египетская жара - Юг и Кавказ России продолжат накаляться

40-градусная жара сохраняется на Юге России и Северном Кавказе

40-градусная жара сохраняется на Юге России и Северном Кавказе

Хакеры атаковали инфраструктуру Юга России 27 тысяч раз за год

Хакеры атаковали инфраструктуру Юга России 27 тысяч раз за год

Миллиард рублей украли на поддержке семей с детьми на Кавказе

Миллиард рублей украли на поддержке семей с детьми на Кавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы