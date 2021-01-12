В турнире UFC в Баку примут участие легенды

Уже нынешним летом Азербайджан впервые примет поединки UFC – впервые за последние 6 лет промоушен решил организовать свой турнир на постсоветском пространстве, и выбор пал на Баку.

Организаторы турнира UFC, который впервые за последние 6 лет в нынешнем году примет Баку, рассказали о том, кто станет гостями и кто примет участие в его поединках.

На турнир в Баку приедет член Зала славы UFC и экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг, вместе с Брэндоном Фицджеральдом и Полом Фелдером он станет комментатором исторического турнира UFC, который пройдет в Baku Crystal Hall 21 июня, передает Trend Life.

Октагон-аннонсером турнира UFC Fight Night: Хилл против Раунтри в Баку будет легендарный Брюс Баффер, а главным событием бакинского вечера UFC станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри.

Вторым по значимости событием вечера станет бой между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом смешанных боевых единоборств, выступающим в легком весе.