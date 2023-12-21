В турецком Мерсине перевернулся автобус - девять погибших

На юго-востоке Турции в Мерсине минувшей ночью произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом –погибли девять человек, множество раненых.

В турецком Мерсине минувшей ночью перевернулся пассажирский автобус, следовавший из курортной Антальи. Девять человек погибли, 30 человек получили ранения, передает турецкий телеканал TRT Haber.

"В районе Айдынчык города Мерсин перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 человек и 30 получили ранения"

- телеканал TRT Haber

По неизвестной пока причине автобус перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык, российских граждан в нем не было, сообщили в губернаторстве Мерсина.

Все пострадавшие доставлены в городские больницы, добавили в мэрии города.