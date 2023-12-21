В Турции врезался в набережную паром с пассажирами

Паром врезался в набережную из-за того, что капитану резко стало плохо. В результате столкновения ни один пассажир не пострадал.

Вечером 9 января в Турции врезался в набережную паром, на борту которого находилось 80 пассажиров. Об этом сообщают местные СМИ.

Случай произошел возле берегов Измира в Эгейском море после того, как капитан судна потерял создание. В результате паром, выполнявший рейс Конак – Бостанджи, примерно в 100 метрах от берега сбился с маршрута и столкнулся с набережной.

Во время ЧП не пострадал ни один пассажир. На место инцидента прибыли машины скорой помощь, капитану судна была оказана вся необходимая помощь.

Паром сняли с мели, а пассажиров посадили на другое судно.