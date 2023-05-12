РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Турции заявили о вмешательстве США в выборы в стране

В Турции заявили о вмешательстве США в выборы в стране
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Америка активно вмешивается в выборы в Турции. В частности, это стало причиной выбывания из предвыборной гонки лидера партии Memleket.

США вмешиваются в выборы в Турции, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, вмешательства не отрицает и Вашингтон.

"США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции"

– Сулейман Сойлу.

Напомним, что лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о том, что снимает свою кандидатуру.

Один из кандидатов в президенты Турции выбыл из предвыборной гонки

Один из кандидатов в президенты Турции выбыл из предвыборной гонки

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1410 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version