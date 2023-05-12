В Турции заявили о вмешательстве США в выборы в стране

Опубликовано: 10:17, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Америка активно вмешивается в выборы в Турции. В частности, это стало причиной выбывания из предвыборной гонки лидера партии Memleket.

США вмешиваются в выборы в Турции, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По его словам, вмешательства не отрицает и Вашингтон.

"США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции"

– Сулейман Сойлу.

Напомним, что лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о том, что снимает свою кандидатуру.