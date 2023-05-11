Один из кандидатов в президенты Турции выбыл из предвыборной гонки

Опубликовано: 15:36, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Борьбу за пост президента Турции покинул глава Партии отечества, Мухаррем Индже. По его словам, это связано с серозным давлением на него.

Глава Партии отечества, Мухаррем Индже сообщил о том, что выходит из борьбы за пост президента Турции.

"Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы"

– Мухаррем Индже

Комментируя решение, политик указал на неадекватное и излишнее давление на него, которое проявлялось в форме провокаций, обвинений и дезинформации.

В этой связи Индже акцентировал внимание на том, что за время его участия в предвыборной гонке, против него велась целенаправленная атака для разрушения его репутации.