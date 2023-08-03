В Турции сменили главу Генштаба ВС

Опубликовано: 23:38, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции выбрали нового главу Генштаба ВС. Яшар Гюлер, занимавший ранее эту должность, несколько месяцев назад занял пост главы Минобороны.

В Турции определились с новым главой Генштаба вооруженных сил. Решение было принято на состоявшемся сегодня заседании Высшего военного совета республики.

"Генерал-лейтенант, командующий 2-й армией Метин Гюрак назначен новым главой генштаба ВС Турции"

– администрация президента

На этом посту он сменит Яшара Гюлера, ставшего несколько месяцев назад главой Минобороны.



Кроме того, сегодня было решено назначить начальником сухопутных войск Сельчука Байрактароглу. Начальником ВВС стао Зия Кадыоглу.