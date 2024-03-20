Вестник Кавказа

В Турции рассказали, что будет с ценами на туры этим летом

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подорожает ли отдых в Турции к лету для россиян? В Ассоциации турагентств выразили надежду, что заметного роста цен для российских туристов в 2024 году не будет.

Ассоциация туроператоров России АТОР и Ассоциация туристических агентств Турции TÜRSAB обсудили перспективы летнего сезона, турпоток и динамику цен на отдых в Турции для российских туристов.

В 2024 году Турция ждет турпотока из России на уровне прошлого года - около 6 млн человек, рассказал президент TÜRSAB Фируз Баалыкая.

Цены на туры в Турцию растут из-за высокой инфляции в стране, а также ситуации с курсом валют: турецкие власти долгое время удерживали рост евро и доллара к турецкой лире, в итоге отели повышали для иностранцев цены в евро.

В 2024 году, если курсы валют «придут в соответствие с реальностью», цены на отдых для россиян «не будут заметно расти этим летом», сообщил глава TÜRSAB.

Турбизнес в Турции гибок и готов ради туристов менять цены, исходя из спроса, подчеркнул он. В прошлом году россияне неактивно бронировали туры, в результате отельеры к сентябрю массово снизили цены.

«Сейчас Россия рынок номер 1 для Турции, Германия – номер 2 по объемам турпотока. Надеемся, Россия сохранит лидирующие позиции»

– Фируз Баалыкая

Представители российской стороны на встрече отметили, что для россиян Турция стала не только летним, а популярным круглогодичным направлением. 

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