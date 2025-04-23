В Турции опровергли сообщения о скором блэкауте

Власти Турции опровергли распространившиеся в социальных сетях сообщения о возможном блэкауте на территории страны в течение 72 часов.
В офисе президента Турции опровергли сообщения о возможном блэкауте на территории страны в течение трех дней.
"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "Турция будет испытывать 72-часовые перебои в энергоснабжении и связи", не соответствует действительности. Никакой чрезвычайной ситуации в энергетической и коммуникационной инфраструктуре нашей страны нет"
– администрация президента Турции
В администрации турецкого лидера отметили, что в республике возможны только локальные сбои, работа электросети в стране контролируется компетентными службами.
Отметим, что слухи о 72-часовом блэкауте в Турции появились на фоне масштабных отключений электричества в Португалии, Испании и Франции. Причина аварии выясняется.