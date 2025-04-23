Вестник Кавказа

В Турции опровергли сообщения о скором блэкауте

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции опровергли распространившиеся в социальных сетях сообщения о возможном блэкауте на территории страны в течение 72 часов.

В офисе президента Турции опровергли сообщения о возможном блэкауте на территории страны в течение трех дней. 

"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "Турция будет испытывать 72-часовые перебои в энергоснабжении и связи", не соответствует действительности. Никакой чрезвычайной ситуации в энергетической и коммуникационной инфраструктуре нашей страны нет"

– администрация президента Турции 

В администрации турецкого лидера отметили, что в республике возможны только локальные сбои, работа электросети в стране контролируется компетентными службами. 

Отметим, что слухи о 72-часовом блэкауте в Турции появились на фоне масштабных отключений электричества в Португалии, Испании и Франции. Причина аварии выясняется.

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