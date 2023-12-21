В Турции найдено тело пропавшей россиянки

Турецкие спасатели обнаружили тело российской туристки, которая пропала 4 января.

В турецком Кемере нашли тело путешественницы из России, которая пропала больше недели назад.

Предположительно потерявшаяся Надежда Ярыгина сорвалась со скалы в день исчезновения и погибла при падении.

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило информацию о смерти россиянки.

По данным полиции тело Ярыгиной было найдено в лесу на территории города.

Правоохранительные органы занимаются следственными работами и выясняют точную причину гибели туристки.

Надежда Ярыгина прибыла в конце декабря на турецкий курорт. С 4 января она перестала выходить на связь, а 8 января не приехала в аэропорт на рейс домой.

В поисках российской туристки были задействованы около 40 специалистов.