В Турции найдено тело пропавшей россиянки

Турецкие спасатели обнаружили тело российской туристки, которая пропала 4 января.
В турецком Кемере нашли тело путешественницы из России, которая пропала больше недели назад.
Предположительно потерявшаяся Надежда Ярыгина сорвалась со скалы в день исчезновения и погибла при падении.
Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило информацию о смерти россиянки.
По данным полиции тело Ярыгиной было найдено в лесу на территории города.
Правоохранительные органы занимаются следственными работами и выясняют точную причину гибели туристки.
Надежда Ярыгина прибыла в конце декабря на турецкий курорт. С 4 января она перестала выходить на связь, а 8 января не приехала в аэропорт на рейс домой.
В поисках российской туристки были задействованы около 40 специалистов.
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