Вестник Кавказа

В Турции найдено тело пропавшей россиянки

В Турции найдено тело пропавшей россиянки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие спасатели обнаружили тело российской туристки, которая пропала 4 января.

В турецком Кемере нашли тело путешественницы из России, которая пропала больше недели назад. 

Предположительно потерявшаяся Надежда Ярыгина сорвалась со скалы в день исчезновения и погибла при падении. 

Генеральное консульство РФ в Анталье подтвердило информацию о смерти россиянки. 

По данным полиции тело Ярыгиной было найдено в лесу на территории города. 

Правоохранительные органы занимаются следственными работами и выясняют точную причину гибели туристки. 

Надежда Ярыгина прибыла в конце декабря на турецкий курорт. С 4 января она перестала выходить на связь, а 8 января не приехала в аэропорт на рейс домой. 

В поисках российской туристки были задействованы около 40 специалистов.

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