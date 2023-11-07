В Турции могут ограничить работу VPN

Власти Турции потребовали от провайдеров ограничить работу VPN. Меры предпринимаются перед муниципальными выборами, которые пройдут в марте.

Турецкое руководство просит интернет-провайдеров ограничить деятельность ряда сервисов VPN, меры принимаются перед муниципальными выборами, которые запланированы на март этого года.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания, управление потребовало провайдеров закрыть доступ к 16 VPN-сервисам, включая TunnelBear, Surfshark и CyberGhost.

В газете также отметили, что провайдеров попросят отчитываться о ходе работы перед регулятором.

Соучредитель турецкой организации "Ассоциация свободы слова" Яман Акдениз, заявил, что, поскольку интернет-провайдеров обязали рассказывать о своих действиях, последние предпринятые меры по блокировке VPN-сервисов стали более эффективными.