В Турции готовят первый за 12 лет визит Эрдогана в Ирак

Глава турецкого государства собирается впервые с 2012 года приехать в Ирак. Визит может состояться в течение ближайших полутора месяцев.
Турция и Ирак обсуждают предстоящую поездку президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Об этом рассказали в МИД Турции.
"Завтра мы проведем встречи с нашими коллегами в МИД Ирака, обсудим двусторонние отношения. Мы проведем подготовку к встрече глав МИД, которая пройдет в обозримом будущем, а также к визиту нашего президента в Ирак"
– замглавы ведомства Ахмет Йылдыз
Он добавил, что визит главы государства состоится до конца апреля.
Замминистра также напомнил, что последний раз Эрдоган посещал Ирак в 2012 году, когда занимал пост премьер-министра.
"С того момента были визиты иракского руководства в Анкару, но не на государственном уровне. Теперь пришло время для такого визита"
– Ахмет Йылдыз