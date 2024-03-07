Вестник Кавказа

В Турции готовят первый за 12 лет визит Эрдогана в Ирак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Глава турецкого государства собирается впервые с 2012 года приехать в Ирак. Визит может состояться в течение ближайших полутора месяцев. 

Турция и Ирак обсуждают предстоящую поездку президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Об этом рассказали в МИД Турции.

"Завтра мы проведем встречи с нашими коллегами в МИД Ирака, обсудим двусторонние отношения. Мы проведем подготовку к встрече глав МИД, которая пройдет в обозримом будущем, а также к визиту нашего президента в Ирак"

– замглавы ведомства Ахмет Йылдыз

Он добавил, что визит главы государства состоится до конца апреля.

Замминистра также напомнил, что последний раз Эрдоган посещал Ирак в 2012 году, когда занимал пост премьер-министра.

"С того момента были визиты иракского руководства в Анкару, но не на государственном уровне. Теперь пришло время для такого визита"

– Ахмет Йылдыз

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