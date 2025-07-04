Вестник Кавказа

В Турции арестовали главу муниципалитета Аданы

В Турции арестовали главу муниципалитета Аданы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Турции избрал меру пресечения главам Аданы и Адыямана.

Суд в Турции арестовал главу муниципалитета Аданы Зейдана Каралара, информируют турецкие СМИ. 

Также сообщается, что глава муниципалитета Адыямана по решению суда будет находиться под домашним арестом. 

Отметим, что в Турции проходят аресты региональных чиновников в рамках антикоррупционных дел. 

Напомним, что в Турции на днях ​​был задержан Ниязи Нефи Кара, мэр города Манавгат, являющийся также членом оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). 

События в Турции нашли отклик в Европе, где усмотрели в арестах политические мотивы. Так, МИД Франции выразил озабоченность в связи с арестом оппозиционных мэров.

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