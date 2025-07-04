В Турции арестовали главу муниципалитета Аданы

Суд в Турции избрал меру пресечения главам Аданы и Адыямана.
Суд в Турции арестовал главу муниципалитета Аданы Зейдана Каралара, информируют турецкие СМИ.
Также сообщается, что глава муниципалитета Адыямана по решению суда будет находиться под домашним арестом.
Отметим, что в Турции проходят аресты региональных чиновников в рамках антикоррупционных дел.
Напомним, что в Турции на днях был задержан Ниязи Нефи Кара, мэр города Манавгат, являющийся также членом оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).
События в Турции нашли отклик в Европе, где усмотрели в арестах политические мотивы. Так, МИД Франции выразил озабоченность в связи с арестом оппозиционных мэров.