В Тбилиси проходит акция протеста в поддержку задержанных на Пасху

В столице Грузии протестуют против задержания двух активистов 20 апреля.

Традиционное место протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси в понедельник не пустует. Оппозиционеры вышли на акцию протеста, против задержаний, которые произошли вчера, передают грузинские СМИ.

Напомним, что вчера вечером полиция задержала двух активистов на проспекте Руставели.

Активисты и сочувствующие пришли к зданию парламента с плакатами. Оппозиционеры вступили в столкновения с полицией, когда стражи правопорядка попытались очистить проезжую часть от митингующих, задержаны два человека.

Напомним, что в Грузии с конца ноября прошлого года продолжаются акции протеста оппозиции против итогов парламентских выборов, а также заморозки планов евроинтеграции правительством.