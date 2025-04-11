Вестник Кавказа

В Тбилиси проходит акция протеста в поддержку задержанных на Пасху

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии протестуют против задержания двух активистов 20 апреля.

Традиционное место протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси в понедельник не пустует. Оппозиционеры вышли на акцию протеста, против задержаний, которые произошли вчера, передают грузинские СМИ. 

Напомним, что вчера вечером полиция задержала двух активистов на проспекте Руставели. 

Активисты и сочувствующие пришли к зданию парламента с плакатами.  Оппозиционеры вступили в столкновения с полицией, когда стражи правопорядка попытались очистить проезжую часть от митингующих, задержаны два человека. 

Напомним, что в Грузии с конца ноября прошлого года продолжаются акции протеста оппозиции против итогов парламентских выборов, а также заморозки планов евроинтеграции правительством.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
575 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Христиане и католики всего мира отмечают светлый праздник Пасхи

Христиане и католики всего мира отмечают светлый праздник Пасхи

В курортные регионы Грузии на праздник пойдут дополнительные поезда

В курортные регионы Грузии на праздник пойдут дополнительные поезда

Правила пребывания иностранцев ужесточают в Грузии

Правила пребывания иностранцев ужесточают в Грузии

В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией

В МИД РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией

АБР выделит Грузии более $100 млн на &quot;зеленые&quot; технологии в энергетике

АБР выделит Грузии более $100 млн на "зеленые" технологии в энергетике

Грузия намерена возобновить работу марганцевых шахт в Чиатура

Грузия намерена возобновить работу марганцевых шахт в Чиатура

Парламент Грузии окончательно запретил иностранные гранты без разрешения

Парламент Грузии окончательно запретил иностранные гранты без разрешения

Студентов обяжут изучать грузинский язык в Грузии

Студентов обяжут изучать грузинский язык в Грузии

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали неотъемлемой частью энергобезопасности ЕС

Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия стали неотъемлемой частью энергобезопасности ЕС

Президент Грузии посетил могилу Гейдара Алиева и почтил память шехидов

Президент Грузии посетил могилу Гейдара Алиева и почтил память шехидов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы