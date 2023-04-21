В таиландском Пхукете будет Центр русского языка

Опубликовано: 21:39, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени российский и таиландский вузы откроют Центр русского языка на Пхукете, в нем будут обучаться русскому тайские студенты.

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла, что на юге Таиланда, откроют на территории кампуса таиландского университета Центра открытого образования на русском языке и обучения в нем таиландских студентов, сообщил генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

Прошли переговоры Михаила Власова, начальника научно-исследовательского отдела, исполняющего обязанности проректора по научной и инновационной работе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М.Шукшина, с руководством Университета Принца Сонгкхла на Пхукете и в городе Хатъяй, рассказал российский дипломат, передает РИА Новости.

По итогам встреч сформированы проекты меморандумов о взаимопонимании, достигнута договоренность об открытии в пхукетском кампусе Университета Центра открытого образования на русском языке и обучения в нем тайских студентов, а также о взаимодействии в рамках организации Центра, которые планируется подписать в самое ближайшее время.